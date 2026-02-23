Празднование Китайского Нового года в столице будет продолжаться всю неделю

В Москве всю неделю будут праздновать Китайский Новый год. Главной площадкой фестиваля традиционно стала Манежная площадь, где гости могут погрузиться в атмосферу древних традиций: огнедышащие драконы, и панды, и мастер-классы по традиционной живописи гохуа.

Всего фестиваль проходит более чем на 60 площадках столицы – от площади Революции до парка "Северное Тушино". Посетителей ждут чайные церемонии, спектакли, занятия цигун, квест "Загадка лунного Нового года" и множество других активностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.