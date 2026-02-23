HR-специалист рассказала, в каких случаях допустима работа по совместительству

Директор HR-компании Алена Старовойт рассказала, в каких случаях допустима работа по совместительству.

По ее словам, нежелательно, чтобы подрабатывали топ-менеджеры и руководители. Если речь идет про должности среднего звена, то совместительство воспринимается абсолютно нормально.

Она отметила, что подработка не должна мешать основной деятельности. Также человек не должен работать у конкурентов.

