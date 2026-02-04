Форма поиска по сайту

04 февраля, 14:30

Общество

"Деньги 24": в СМИ начали обсуждать возможные штрафы за сдачу ипотечных квартир

"Деньги 24": в СМИ начали обсуждать возможные штрафы за сдачу ипотечных квартир

Зритель Москвы 24 рассказал, какая погода установилась в Митине

Спортсмена без верхней одежды заметили на турнике в Тропарево-Никулине

Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

В России разрешили временную регистрацию в апартаментах

Москвичи стали чаще ходить в баню

Температура воздуха составила минус 15 градусов в центре Москвы 4 февраля

Лоси начали выходить к людям в Москве и области

В Подмосковье ищут собаку, сбежавшую с передержки

"Доктор 24": врач рассказал, какие виды рака можно обнаружить на ранней стадии

Тема возможных штрафов за сдачу в аренду ипотечных квартир активно обсуждается в СМИ. По оценкам экспертов, примерно каждая пятая квартира в Москве сдается в аренду, и этот рынок значительно вырос в последние годы, во многом благодаря льготной ипотеке.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что, хотя в договорах действительно могут быть пункты о согласовании с банком и праве на проверку, для большинства кредитных организаций это формальность. Основное, что волнует банк, – это исправное погашение кредита.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
обществонедвижимостьвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

