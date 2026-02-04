"Деньги 24": в СМИ начали обсуждать возможные штрафы за сдачу ипотечных квартир

Тема возможных штрафов за сдачу в аренду ипотечных квартир активно обсуждается в СМИ. По оценкам экспертов, примерно каждая пятая квартира в Москве сдается в аренду, и этот рынок значительно вырос в последние годы, во многом благодаря льготной ипотеке.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что, хотя в договорах действительно могут быть пункты о согласовании с банком и праве на проверку, для большинства кредитных организаций это формальность. Основное, что волнует банк, – это исправное погашение кредита.

Подробнее – в программе "Деньги 24".