Российские компании стали нанимать сотрудников после консультаций с астрологом

В российских компаниях появился тренд на наем сотрудников после консультаций с астрологом. Опрос сервиса по поиску кадров показал, что каждый 5 работодатель при изучении резюме обращает внимание на гороскоп соискателя, время и дату рождения. Руководители хотят знать, совместимы ли они с потенциальным сотрудником.

Предпринимательница Яна Губер уже восемь лет консультируется с астрологом по кадровым вопросам. При приеме на работу она всегда спрашивает дату и время рождения кандидатов и сообщает им об этом. Астролог Лилия Любимова отметила, что к ней приходят с запросами на подбор нянь и репетиторов.

