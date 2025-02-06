Почти 30% опрошенных россиян хранят ненужные вещи из жалости

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Около 29% россиян хранят ненужные вещи из жалости. При этом большинство из них – мужчины (76%). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса.

Согласно данным исследования, только 65% женщин не могут найти в себе силы выбросить старые вещи, которыми они не пользуются. Кроме того, почти 30% респондентов признались, что оставляют дома ненужные вещи, потому что не находят времени на их сортировку, а 16% опрошенных уверены, что эти предметы им еще пригодятся. Только 13% человек заявили, что сразу выкидывают все ненужное.

Более 65% россиян отметили, что хранят такие вещи в гардеробных, кладовых и других помещениях в квартире. 15% респондентов отводят для них балконы, 11% – дачи, а 4% – гаражи. Также есть те, кто арендует отдельное помещение для хранения ненужных вещей – таких 2%.

Опрос показал, что 40% респондентов выкидывают ненужные вещи постепенно. Каждый пятый россиянин проводит генеральную уборку в конце года, чтобы встретить Новый год с минимумом вещей. А 15% занимаются наведением порядка после праздников. И только 10% находят время для этого ежемесячно.

Между тем специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, что трудностям расставания с определенными вещами может быть подвержен любой человек независимо от пола, возраста, социального и материального положения.

По словам психолога, у разных людей могут сильно отличаться причины, по которым они копят старые или ненужные вещи. И не всегда такая черта говорит о чрезмерной привязанности к прошлому, склонности к захламлению или лени.