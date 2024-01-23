Психолог рассказала, почему возникает страх расстаться со старыми вещами

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Трудностям расставания с определенными вещами может быть подвержен любой человек независимо от пола, возраста, социального и материального положения. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По словам психолога, у разных людей могут сильно отличаться причины, по которым они копят старые или ненужные вещи. И не всегда такая черта говорит о чрезмерной привязанности к прошлому, склонности к захламлению или лени.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Для кого-то это повод вспомнить о близких, собственных историях или лучших временах. Для других обилие вещей и различных предметов как таковых – символ благополучия, "наполненности" квартиры и души. Для третьих – обещание изменений к лучшему. Например, когда речь идет о хранении вещей, которые можно будет носить, когда похудеешь.

Нежелание выкинуть ненужное может быть связано и с тем, как воспитали человека. С усвоенным им опытом от предыдущих поколений, у которых к любым вещам было принято относиться бережно, хранить десятилетиями и не разбрасываться тем, что приобретено с большим трудом, отметила Игонина. Кроме того, иногда люди долго хранят какие-то предметы на всякий случай. Начиная от неиспользуемой и зачастую устаревшей бытовой техники и заканчивая банками ржавых гвоздей.

"Важно определить истинную причину сложностей расставания с теми или иными вещами. Иногда для этого стоит прибегнуть к помощи психолога", – говорит эксперт.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Прежде всего попробуйте определить, что значит для вас та или иная вещь и с какой целью вы ее храните. Как часто вы ее используете и что вам дает обладание ею? Что будет, если вы эту вещь выбросите, отдадите другим людям или продадите – что изменится в вашей жизни? Порой те смыслы, которые вкладывались при приобретении различных вещей, со временем теряют свою актуальность. И тогда крайне важно освободить место для нового – и на полках, и в жизни.

Тем, кто планирует совершить новые покупки, Игонина посоветовала придерживаться принципов рациональности. "Лучше выбирать более качественные, пусть и дорогие, товары, не поддаваясь сиюминутным желаниям купить симпатичные, но ненужные безделушки. Старайтесь контролировать свой азарт, возникающий при распродажах, и приобретать лишь по-настоящему нужное", – заключила специалист.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как бороться с прокрастинацией. Сперва следует определить причину, из-за которой человек постоянно откладывает важные дела. В этом поможет расстановка приоритетов по каждой жизненной сфере в виде плана и времени его реализации. Затем следует отфильтровать ненужные дела, которые сбивают с цели, и распределить задачи.

