Психолог назвала способы побороть волнение

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Волнение является непроизвольной реакцией на радостные или негативные события, нередко люди пытаются скрыть, однако их выдает собственный же организм. О способах побороть волнение рассказала семейный психолог Ольга Романив, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист отметила, что волнение и стресс приводят к выделению организмом адреналина и норадреналина. В результате у человека ускоряется сердечный ритм, учащается дыхание, происходит отток крови от кожи. Признаками того, что человек переживает, может также стать дрожь в голосе и потливость ладоней.

Именно от последних чаще всего люди хотят избавиться, поскольку считают, что на важных мероприятиях это их характеризует не лучшим образом. Решить вопрос помогут различные расслабляющие техники, отмечает Романив.

Так, она рекомендует заниматься йогой, медитировать или совершать упражнения для миофасциального релиза. Также эффективными с точки зрения контроля за эмоциями могут стать массаж, SPA-процедуры, прогулки на свежем воздухе и ванны с морской солью.

Что касается дрожи в голосе, то справиться с ней помогают различные дыхательные практики, в частности состоящие из чередующихся вдохов и выдохов с длительной задержкой дыхания.

Последний совет, который дала психолог, заключается в том, чтобы заранее готовиться к важным событиям. Например, можно репетировать речь, это повысит уверенность и позволит справиться с эмоциями.

Ранее психолог Елена Кузнецова поделилась советами, как начать знакомиться в реальной жизни. По ее мнению, самое главное в этом вопросе – изучить и понять свой страх. По ее словам, проблема может заключаться в боязни человека получить отказ или потерпеть неудачу. В таком случае решение будет заключаться в работе именно над этими аспектами психики.

