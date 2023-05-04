Психолог рассказала, как научиться знакомиться в офлайне

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Психолог Елена Кузнецова поделилась с "Газетой.ру" советами, как начать знакомиться в реальной жизни. Самое главное, по ее мнению, изучить и понять свой страх.

"Поймите, что именно мешает вам знакомиться с людьми. Некоторые боятся отказа или неудачи, другие опасаются быть неинтересными или неуместными. Когда вы определите свои страхи, вы сможете начать работать над ними", – рассказала она.

Также Кузнецова посоветовала превратить знакомство в игру и посещать тематические мероприятия. Она добавила, что не менее важным является развитие умения слушать собеседника и проявление эмпатии.

Ранее сообщалось, что сервис онлайн-знакомств Tinder уйдет из России к 30 июня. Об этом стало известно из ежегодного отчета компании. На это депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отечественное приложение для знакомства при поддержке православной церкви.

До этого психолог описала общий портрет альфонсов. По словам эксперта, такие люди уверены в себе и могут управлять эмоциями других людей.

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