Пик морозов в Москве придется на 24 января

Похолодание в Москве продолжает усиливаться, пик морозов придется на 24 января. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные столицу ждут аномально низкие температуры до минус 25–30 градусов.

Днем 23 января температура не поднимется выше минус 12–15 градусов, а ощущаться будет как минус 17 из-за высокой влажности. На следующей неделе ожидается оттепель: к 28 января температура приблизится к 0 градусов, но при этом возможны новые снегопады.

