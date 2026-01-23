"Новости дня": температуру в батареях московских квартир повысят из-за похолодания

В Москве готовятся к предстоящим сильным морозам: по прогнозам, температура ночью может опуститься до минус 20 градусов. В связи с этим уровень тепла в квартирах отрегулируют. Температуру будут повышать плавно, поэтому для жителей не возникнет никаких неудобств.

В России уточнили категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Например, мужчины со стажем 42 года смогут уйти на заслуженный отдых в 62 года, а женщины – в 57 лет при стаже 37 лет. Также это право есть у многодетных матерей, лиц, работающих в тяжелых или опасных условиях, медиков, педагогов и жителей Крайнего Севера.

