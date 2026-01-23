Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 00:15

Общество

"Новости дня": температуру в батареях московских квартир повысят из-за похолодания

"Новости дня": температуру в батареях московских квартир повысят из-за похолодания

Пользователи раскритиковали маркетинговую акцию обувного бренда "Рандеву"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как избежать ошибок при ремонте

"Вопрос спорный": москвичам рассказали, можно ли хранить личные вещи в подъезде

"Мослекторий": Александр Фокин – о Владимире Ленине

"Специальный репортаж": закладчики 18+

Благотворительная акция "Добрая елка" помогла исполнить желание девушки в Москве

МГТУ примет участие в интерактивном проекте МАХ и VK Education

Морозы будут усиливаться в Москве до 25 января

В Москве готовятся к предстоящим сильным морозам: по прогнозам, температура ночью может опуститься до минус 20 градусов. В связи с этим уровень тепла в квартирах отрегулируют. Температуру будут повышать плавно, поэтому для жителей не возникнет никаких неудобств.

В России уточнили категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Например, мужчины со стажем 42 года смогут уйти на заслуженный отдых в 62 года, а женщины – в 57 лет при стаже 37 лет. Также это право есть у многодетных матерей, лиц, работающих в тяжелых или опасных условиях, медиков, педагогов и жителей Крайнего Севера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
обществогородпогодаЖКХвидео

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика