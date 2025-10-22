Ученые создали звук, помогающий от укачивания

Ученые создали звук, который помогает от укачивания. Чтобы ощутить эффект, достаточно одной минуты прослушивания. Для более стойкого результата звук рекомендуется не выключать в течение всего пути следования. Он представляет собой не музыкальный трек, а звучание одного тона на частоте 100 герц.

Звук смягчает действие тряски, приводит в порядок вестибулярный аппарат, активируя симпатические нервы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.