Температура на 1,5–2 градуса выше нормы ожидается в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура воздуха в Москве до четверга, 23 октября, включительно будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице наблюдается температура, которая превышает средние многолетние значения. Причиной этого является приход воздушных масс с востока, из Центральной Азии.

По прогнозу Вильфанда, в Москве в предстоящие дни прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями. Столбики термометров в ночные часы будут опускаться до 3–5 градусов, а днем показывать 6–8 градусов тепла.

"Совсем небольшой суточный ход создается за счет облачности. Солнце утонуло в облаках и не играет какой-либо роли", – добавил эксперт.

Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал, что осень в Москве может потеплеть на 2–3 градуса к 2050 году, а еще через 100 лет – на 7–8. Эта тенденцию эксперт подтвердил данными, согласно которым с 1991 по 2024 год температура в осенние месяцы в столичном регионе уже выросла почти на 3 градуса.