Врач Чернышова дала пять советов по борьбе с укачиванием в транспорте

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Перебирание ногами, взгляд на линию горизонта, прием специальных препаратов, рассасывание леденцов и тренировка вестибулярного аппарата помогут в борьбе с укачиванием в транспорте. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, кинетоз возникает у людей со слабым вестибулярным аппаратом. Он находится во внутреннем ухе, фиксирует положение тела в пространстве и передает информацию в головной мозг.

"В транспорте человек находится в статичной позе, а рецепторы ощущают, что он меняет свое положение. В результате у людей со слабым аппаратом возникает тошнота и головокружение", – указала эксперт.



Надежда Чернышова врач-терапевт Исходя из этого, один из способов помощи при укачивании – перебирать на месте ногами или даже хотя бы просто опираться то на пятку, то на носок, как бы имитируя ходьбу. Так у организма меньше противоречий между неподвижным положением тела и изменением головы в пространстве.

Также во время поездки специалист посоветовала смотреть на линию горизонта, на статичную точку за пределом транспортного средства. Также можно принять специальные препараты от укачивания либо съесть дольку лимона или рассасывать леденцы с имбирем и мятой.

"Желательно отвлекаться разговорами, прослушиванием интересной аудиокниги. То есть не фокусироваться чрезмерно на движении", – указала Чернышова.

В целом, чтобы избавиться от проблемы, терапевт посоветовала тренировать вестибулярный аппарат. Наряду с катанием на качелях и каруселях могут помочь игры на переключение внимания. Например, ловля мяча или волейбол.



Надежда Чернышова врач-терапевт Есть упражнение со сменой положения тела. На диване необходимо лечь на бок головой на подушку, потом резко встать и повернуть голову вправо и влево, потом на другую сторону точно так же. Подобные упражнения помогут развить вестибулярный аппарат.

Ранее россиянам рассказали о причинах возникновения головной боли. Она может возникать при долгой работе за компьютером и перенапряжении глаз, а также из-за обезвоживания и голода. Помимо этого неприятные ощущения могут быть результатом напряжения мышц шеи, плеч и челюсти.

