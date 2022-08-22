Ковидные палаты снова начали открывать в регионах РФ

Российские регионы снова открывают ковидные палаты. На фоне роста числа заболевших в больницах выделяют койки для больных коронавирусом, которые нуждаются в стационарном лечении.

Как сообщили в Оперштабе, 19 августа число госпитализаций составило 3 300. Эксперты говорят, что масштабы проблемы пока несопоставимы с предыдущими пиками. Их вдвое меньше, чем было весной. Но не исключают, что число стационарных больных может вырасти.

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