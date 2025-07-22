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22 июля, 23:15

Общество

Городские службы ликвидировали последствия непогоды на западе Москвы

Городские службы ликвидировали последствия непогоды на западе Москвы

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Городские службы ликвидировали последствия непогоды на западе Москвы, которая обрушилась на столицу 22 июля. Из-за сильных дождей на съезде с Кутузовского проспекта на Минскую улицу просел грунт. Дорожное полотно оперативно привели в порядок, движение восстановили.

По прогнозам синоптиков, 23 июля влияние циклона продолжит ослабевать. В облаках появится больше прояснений, однако местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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