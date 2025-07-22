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Новости

22 июля, 17:30

Культура

В России запустили проект для начинающих режиссеров

В России запустили проект для начинающих режиссеров

МТС Live и Театр Моссовета запустили проект для студентов и выпускников театральных вузов

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Для начинающих режиссеров-выпускников и студентов старших курсов российских театральных вузов МТС Live и театр имени Моссовета запустили совместный проект. До 5 сентября творческая лаборатория "Театр Моссовета – детям" будет принимать заявки молодых режиссеров, которые готовы получить первый опыт на большой сцене.

На предварительном этапе будут отобраны не менее 4 лучших работ. Их авторы получат возможность создать сценические эскизы совместно с актерами Театра Моссовета. 10 сентября жюри объявит финалистов конкурса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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