Лучшие школьные театры выбрали в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Завершился Московский театральный фестиваль – конкурс школьных театров "Живая сцена". Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Церемония награждения прошла на сцене Российского академического молодежного театра. Победителями стали 18 творческих объединений, еще три коллектива получили Гран-при, а пять объединений отметили специальными призами.

В департаменте напомнили, что "Живая сцена" проводится в столице с 2023 года, когда в Москве появилось Содружество школьных театров, объединяющее свыше 22 тысяч детей и более тысячи педагогов.

"Дети не только выходят на сцену – они самостоятельно шьют костюмы, пишут сценарии и создают декорации. И если три года назад театров в содружестве было более 500, сейчас их уже свыше 780", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Свои спектакли молодые актеры представили в четырех номинациях: "Драматический спектакль", "Музыкальный спектакль", "Театральный олимп" и "Историческая память". Последние две номинации были включены в конкурс в этом году.

Члены жюри оценивали артистизм, а также соответствие темы возрасту и художественное оформление. В результате лучшим драматическим спектаклем были признаны работы кукольного театра "В гостях у сказки" имени Андрея Денникова (школа № 1257) и театральной студии "Крылья" (школа № 814).

Среди музыкальных спектаклей первое место заняла постановка театральной студии "Прикосновение рук" (колледж малого бизнеса № 4). Лучшие спектакли малой формы поставили музыкальный театр-студия "Галерка" (Московский дворец пионеров на Воробьевых горах) и кукольный театр "Тарарай" (школа № 1538).

"Когда нас сегодня объявили со сцены, я почувствовал восхищение, что мы заняли первое место, что мы вообще находимся здесь. Мне хотелось прыгать от восторга и радости. Я буду и дальше продолжать заниматься в театре, даже когда мне будет под 60 лет", – рассказал воспитанник театра "Галерка" Владимир Титов.

Помимо этого, жюри признало лучшим театральный коллектив студии "Подтекст" (школа № 1164) за документальную постановку. Также были выделены театр "Островок" (школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса), получивший приз за оригинальное режиссерское решение, и театр "НАБиС" ("Школа Новокосино" имени Героя Советского Союза адмирала А. П. Михайловского), получивший титул "Открытие сезона".

Гран-при конкурса были удостоены педагогический театр подростков (академическая школа № 1534), театр "Раз. Два. Три" (школа № 123) и мюзикл-студия "Звуки музыки" (центр внешкольной работы "Синегория").

"Сегодня награждали разные спектакли, в том числе наш – в номинации "Лучшее режиссерское решение". Мы рассказываем биографию известного драматурга, и наш спектакль строится на приемах этого драматурга. <...> В итоге у нас получился восхитительный спектакль, и я очень рада, что приняла в нем участие", – поделилась воспитанница театра "Островок" Варвара Верещетина.

Ранее стало известно, что VII фестиваль "Фабрика Станиславского" для студентов театральных вузов, молодых актеров и творческих лидеров из разных регионов России пройдет с 8 по 20 июня на площадках Московского Губернского театра.

На открытии, 9 июня, пройдет показ спектакля "На дне. Версия XXI A.D." в исполнении студентов ВГИК мастерской Сергея Безрукова. В образовательной программе примут участие 108 человек из 45 регионов страны.

