Финалисты конкурса "Новатор Москвы" презентовали 90 проектов на демодне

В Москве проходит шестой конкурс "Новатор Москвы", где участники представили свои разработки экспертам на демодне в кластере "Ломоносов". В финал вышли 90 проектов из более чем 5 тысяч заявок.

Среди них – образовательные платформы для обучения программированию, устройства для ранней диагностики глазных заболеваний, системы мониторинга городской инфраструктуры и комплексы для диагностики нефтяных и газовых скважин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.