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22 июля, 21:15

Общество

Треть от месячной нормы осадков выпала в центре Москвы 22 июля

Треть от месячной нормы осадков выпала в центре Москвы 22 июля

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Треть от месячной нормы осадков выпала в центре Москвы 22 июля. Из-за ливня подтопило не только улицы, но и Филевскую линию метро. Городские службы в настоящий момент оперативно устраняют последствия аномальной погоды.

По словам синоптиков, 23 июля влияние циклона продолжит ослабевать, а в облаках появится больше прояснений. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, но их интенсивность снизится по сравнению с предыдущим днем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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