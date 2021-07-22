Стало известно, как правильно выбрать хлеб в магазине

На сегодняшний день в крупных супермаркетах можно найти десятки разных видов и сортов хлеба. Например, без глютена, без дрожжей или с вкусовыми добавками.

90% москвичей выбирают хлеб традиционной рецептуры. То есть на основе дрожжей. Несмотря на то, что при высоких температурах грибки, вызывающие брожение, погибают, все питательные вещества остаются в выпечке. А это белок, витамины E, группы В, фолиевая и никотиновая кислоты и микроэлементы.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала, как правильно выбрать хлеб и не навредить здоровью. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.