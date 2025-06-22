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22 июня, 15:30

Общество

Заммэра Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Заммэра Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровсокм саду. После возложения последовала минута молчания в память о погибших.

В Москве проходят памятные мероприятия в честь Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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