Заммэра Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровсокм саду. После возложения последовала минута молчания в память о погибших.

В Москве проходят памятные мероприятия в честь Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война.

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