Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 10:00

Общество

Косметолог рассказала, как выбрать подходящую сыворотку для лица

Косметолог рассказала, как выбрать подходящую сыворотку для лица

Москвичей пригласили поделиться идеями развития спорта в городе

Москва 24 решила узнать у горожан, с кем они предпочитают ходить в театр

Региональный этап интеллектуального турнира "Умножая таланты" завершился в Московском НПЗ

Врачи московского перинатального центра помогли появиться на свет тройне

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

В Сети завирусился опасный тренд на ламинирование волос слаймом

Новости регионов: петербурженки пожаловались на строгий дресс-код в одном из бассейнов

Синоптики пообещали до 7 градусов тепла в Москве 22 марта

Пик заболеваемости ОРВИ в Москве пройден

Врач – дерматолог-косметолог Екатерина Емельянова объяснила, как выбрать подходящую под потребности кожи сыворотку для лица. Прежде всего она рекомендует подбирать продукт под соответствующую проблему: гиперпигментация, лечение акне, излишняя жирность, снятие воспаления.

Вдобавок к этому, по словам Емельяновой, сыворотки на водной основе больше подходят обладательницам нормальной и жирной кожи. В их состав могут входить гидролаты, гиалуроновая кислота, глицерин, отшелушивающие кислоты, ретинол, витамин С и другие компоненты. Тем, у кого сухая, обезвоженная или возрастная кожа, стоит обратить внимание на продукт масляной основе, эмульсии на основе липидов или двухфазные сыворотки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаМитя КозачинскийЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика