Косметолог рассказала, как выбрать подходящую сыворотку для лица

Врач – дерматолог-косметолог Екатерина Емельянова объяснила, как выбрать подходящую под потребности кожи сыворотку для лица. Прежде всего она рекомендует подбирать продукт под соответствующую проблему: гиперпигментация, лечение акне, излишняя жирность, снятие воспаления.

Вдобавок к этому, по словам Емельяновой, сыворотки на водной основе больше подходят обладательницам нормальной и жирной кожи. В их состав могут входить гидролаты, гиалуроновая кислота, глицерин, отшелушивающие кислоты, ретинол, витамин С и другие компоненты. Тем, у кого сухая, обезвоженная или возрастная кожа, стоит обратить внимание на продукт масляной основе, эмульсии на основе липидов или двухфазные сыворотки.

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