В Москве запустили услугу "беременная елка"

В Москве появилась новогодняя услуга "беременная елка", которую заказывают в основном пары, планирующие ребенка. За 5 тысяч рублей специалисты предоставляют клиентам персональные рекомендации по фэншуй: где поставить елку, как ее украсить и какие символы использовать.

Консультант учитывает расположение квартиры, даты рождения жильцов и подбирает индивидуальные решения. В оформлении елки применяют символы, связанные с желаниями, например, пустышки, коляски или аисты для зачатия.

