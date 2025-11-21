Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 ноября, 07:45

Общество

В Москве запустили услугу "беременная елка"

268 детей родились в Москве 20 ноября

Почти 90% территории России покрыто снегом

МРОТ поднимут выше 27 тыс рублей в России с 1 января

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 21 ноября

Нотариусы в РФ будут обязаны сообщать наследникам о долгах умерших родственников

Форум "Технологии Добра" прошел в кинотеатре "Октябрь"

"Вопрос спорный": в России могут ввести компенсацию для тех, кого вынудили уволиться

"Мослекторий": Артем Белоглазов – о Нюрнбергском процессе

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России с 1 января

В Москве появилась новогодняя услуга "беременная елка", которую заказывают в основном пары, планирующие ребенка. За 5 тысяч рублей специалисты предоставляют клиентам персональные рекомендации по фэншуй: где поставить елку, как ее украсить и какие символы использовать.

Консультант учитывает расположение квартиры, даты рождения жильцов и подбирает индивидуальные решения. В оформлении елки применяют символы, связанные с желаниями, например, пустышки, коляски или аисты для зачатия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина БрабецЕлена Любимова

