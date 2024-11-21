Нутрициолог рассказала, как выбрать кукурузные палочки

Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, как выбрать кукурузные палочки. Она отметила, что палочки должны иметь герметичную упаковку, обычно ее еще дополнительно надувают воздухом для защиты и сохранения целостности продукта.

По словам эксперта, палочки без красителей имеют желтый или бежевый цвет. Также на цвет палочек влияет количество сахарной пудры, которую использовал производитель.

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