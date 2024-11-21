21 ноября, 08:00Общество
Нутрициолог рассказала, как выбрать кукурузные палочки
Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, как выбрать кукурузные палочки. Она отметила, что палочки должны иметь герметичную упаковку, обычно ее еще дополнительно надувают воздухом для защиты и сохранения целостности продукта.
По словам эксперта, палочки без красителей имеют желтый или бежевый цвет. Также на цвет палочек влияет количество сахарной пудры, которую использовал производитель.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.