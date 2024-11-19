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19 ноября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественный адыгейский сыр

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественный адыгейский сыр

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На прилавках часто можно встретить как свежий, так и копченый адыгейский сыр. Нутрициолог Тамара Синько рассказала, что копченый сыр имеет плотную золотистую корочку и может быть в форме палочек или бочонка, его срок годности на 20–30 суток дольше, чем у свежего.

Промышленный адыгейский сыр обычно упаковывают в вакуумные прозрачные упаковки. Свежий сыр должен быть влажным, без корочки, глазков и желтых пятен, а копченый – с золотистым оттенком, тонкой корочкой и упругой структурой. На головке сыра можно заметить фирменный кружевной узор, который получается благодаря использованию специальных форм из ивовых прутьев.

По словам Синько, адыгейский сыр должен быть белого или кремового цвета, а желтые пятна на поверхности свидетельствуют о том, что продукт испорчен, или в нем присутствуют растительные жиры. Нутрициолог отметила, что продукт готовят из молока, молочной сыворотки и соли, и лучше хранить его в стеклянной таре под крышкой, подальше от других продуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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