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11 ноября, 19:45

Общество

Почетных экономистов и работников образования наградили в Москве

Почетных экономистов и работников образования наградили в Москве

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Сегодня, в День экономиста, в Москве отметили знаками отличия научных сотрудников экономических факультетов и кафедр московских вузов. Им были присвоены звания "Почетный экономист города Москвы", а также "Почетный работник образования" и "Почетный деятель науки и техники".

Эти звания присуждаются за большой личный вклад в развитие экономической науки и подготовку кадров, за выдающиеся заслуги в сфере экономики и финансовой деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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