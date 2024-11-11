Почетных экономистов и работников образования наградили в Москве

Сегодня, в День экономиста, в Москве отметили знаками отличия научных сотрудников экономических факультетов и кафедр московских вузов. Им были присвоены звания "Почетный экономист города Москвы", а также "Почетный работник образования" и "Почетный деятель науки и техники".

Эти звания присуждаются за большой личный вклад в развитие экономической науки и подготовку кадров, за выдающиеся заслуги в сфере экономики и финансовой деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

