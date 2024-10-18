Исследование: Москва занимает первое место по числу вакансий с удаленной работой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва занимает первое место по числу вакансий с возможностью работать удаленно. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Точка" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

Специалисты проанализировали базу вакансий и резюме за январь – сентябрь 2024 года и сравнили данные с аналогичным периодом 2023-го.

Выяснилось, что количество вакансий с удаленным и гибридным форматом работы в столице выросло на 30%, а количество резюме с таким запросом увеличилось на 45%.



из исследования Москва занимает первое место по числу вакансий с возможностью удаленной работы. Также в топ-5 входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан.

По данным экспертов, самый заметный прирост предложений с удаленным или гибридным форматами в Москве произошел в сфере "Медицина и фармацевтика", (94% год к году). На втором месте оказался "Туризм, гостиницы, рестораны" (рост на 56%), на третьем – "Добыча сырья" (на 53%). В топ-5 также вошли "Юристы" (48% год к году) и "Финансы и бухгалтерия" (44%).

В целом в РФ количество резюме с запросом на удаленный и гибридный формат работы выросло на 92% по сравнению с прошлым годом, подчеркнули аналитики. В 2024-м в каждой десятой вакансии на рынке труда в стране предлагаются такие форматы.



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