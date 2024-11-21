Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:30

Общество

Блогеры изобрели способ определять уровень дохода человека по его смеху

Блогеры изобрели способ определять уровень дохода человека по его смеху

Москва вошла в топ-5 городов мира по количеству живущих в городе миллиардеров

В Госдуме предложили упорядочить деятельность инфобизнесменов

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в декабре

Телеканал Москва 24 получил премию "Медиабренд"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

Дождь обрушится на столицу в ночь на 21 ноября

Новости часа: реконструкцию трех корпусов Филатовской больницы завершат за два года

На столицу надвигаются дожди и сильный ветер 21 ноября

Блогеры изобрели способ определять уровень дохода человека по его смеху. Все началось с видеоролика, на котором мужчины играют в гольф и смеются за кадром. После этого в Сети появились тысячи подражающих и пародийных видео.

Психологи утверждают, что "богатый смех" не является выдумкой. В 2016 году в Сан-Диего провели исследования, которые показали, что можно определить социальный статус собеседника по его смеху. По словам профессора Калифорнийского университета Кристофера Овейса, люди с более высоким социальным статусом смеются увереннее и словно пытаются "занять больше пространства". 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика