Блогеры изобрели способ определять уровень дохода человека по его смеху. Все началось с видеоролика, на котором мужчины играют в гольф и смеются за кадром. После этого в Сети появились тысячи подражающих и пародийных видео.

Психологи утверждают, что "богатый смех" не является выдумкой. В 2016 году в Сан-Диего провели исследования, которые показали, что можно определить социальный статус собеседника по его смеху. По словам профессора Калифорнийского университета Кристофера Овейса, люди с более высоким социальным статусом смеются увереннее и словно пытаются "занять больше пространства".

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