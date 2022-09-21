Новости часа: подготовка мобилизованных пройдет под руководством офицеров с опытом в СВО

Подготовка мобилизованных пройдет под руководством офицеров с опытом в СВО, рассказали в Госдуме.

Повестка о мобилизации должна быть вручена лично в руки, заявили в Совете Федерации.

ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным и не начислять штрафы за просроченные платежи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

