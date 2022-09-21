Флешмоб "Вальс народов России" на ВДНХ стал самым массовым в мире

Танец народов России на ВДНХ стал самым массовым вальсом в мире. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки РФ.

В мероприятии приняли участие 3 075 пар. У фонтана "Дружбы народов" собрались танцоры из разных регионов страны: Чечни, Мордовии, Башкирии, Якутии и многих других. Среди них были:студенты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Вальс народов России" стал одним из самых масштабных событий Года культурного наследия народов РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

