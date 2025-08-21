Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 08:00

Общество

Тренд на натирание обуви медом стал популярным среди девушек

Девушки начали массово мазать подошву обуви медом во время Медового спаса. Такой тренд появился в Сети. По народной примете считается, что в течение года после такого ритуала есть большая вероятность встретить жениха и выйти замуж.

По словам экспертов, народные обряды стали новым цифровым фольклором, а сам тренд идеально лег на волну интереса "ко всему русскому".

Подробнее о том, какие есть приметы в православные праздники и что нужно делать в Ореховый спас, – в эфире телеканала Москва 24.

