Аллерголог рассказал, когда в Москве начнется активное распространение пыльцы

Активное распространение пыльцы в Москве ожидается на следующей неделе, рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Это значит, что москвичам, склонным к аллергическим реакциям, следует позаботиться об особых мерах предосторожности. Например, защитить от пыльцы дыхательные пути можно с помощью одноразовой медицинской, тканевой маски или респиратора. Защитить глаза помогут очки с широкой заушиной.

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