Снежный покров в Москве достиг 80 сантиметров. Этот абсолютный исторический рекорд за все время наблюдений зафиксировали на метеостанции МГУ. Синоптики подсчитали, что за сутки в городе выпало почти 65% от месячной нормы осадков.

Новый показатель сразу на 3 сантиметра превысил предыдущее достижение. Рекорд продержался примерно с 1972–1973 годов. На метеорологической площадке обсерватории МГУ наблюдения ведутся с середины XX века, и текущая высота сугробов стала самой высокой за этот период.

