Температура в Москве остается ниже климатической нормы

Температура в Москве 20 февраля остается ниже климатической нормы, заявили синоптики. Циклон ушел на север, но облачность осталась. В течение дня в городе будет идти небольшой снег.

В выходные, 21–22-го числа, в Москве пройдет небольшой снег. Термометры покажут от минус 1 до минус 6 градусов. По ощущениям будет намного теплее, чем 20 февраля. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

