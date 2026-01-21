Форма поиска по сайту

21 января, 07:45

Общество

Ученые заявили, что пищевые красители могут ускорять рост раковых опухолей

246 детей родились в Москве 20 января

ФНС усилит контроль за оборотом средств самозанятых россиян

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 4 градуса 21 января

Офтальмолог предупредила об опасности неправильной гигиены контактных линз

Эксперт объяснил, почему опасно есть снег

В Ассоциации текстильщиков России рассказали, как подобрать одежду для прогулок в морозы

Сильные морозы обрушатся на Москву в ближайшие выходные

Благотворительная акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

Подростки едва не подожгли девушку пиротехникой в подмосковном Дзержинском

Пищевые красители могут ускорять рост раковых опухолей. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования на мышах.

По словам ученых, большую опасность представляют красный и желтый красители, которые широко используют при производстве сладостей, напитков и других переработанных продуктов. Эти вещества запускают молекулярные процессы, которые участвуют в росте опухолей.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные данные не означают, что пищевые красители напрямую вызывают рак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

