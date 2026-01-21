Ученые заявили, что пищевые красители могут ускорять рост раковых опухолей

Пищевые красители могут ускорять рост раковых опухолей. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования на мышах.

По словам ученых, большую опасность представляют красный и желтый красители, которые широко используют при производстве сладостей, напитков и других переработанных продуктов. Эти вещества запускают молекулярные процессы, которые участвуют в росте опухолей.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные данные не означают, что пищевые красители напрямую вызывают рак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.