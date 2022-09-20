Житель Ростова запустил для европейцев своеобразное реалити-шоу. Он в прямом эфире на Twitch показывает четыре горящие газовые конфорки и температуру в комнате.

По словам мужчины, за круглосуточное использование плиты он платит 1,44 евро, то есть около 86 рублей, в месяц. Свой стрим блогер иронично назвал "Из России с любовью". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.