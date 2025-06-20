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20 июня, 07:30

Общество

В Госдуме подготовили поправку к законопроекту о переустройстве помещений

В Госдуме подготовили поправку к законопроекту о переустройстве помещений

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В Госдуме подготовили поправку к законопроекту о переустройстве помещений. По новым правилам, собственникам будет достаточно пожаловаться на подозрительный на их взгляд ремонт в соседней квартире.

Теперь с момента подачи заявления от соседей органы жилищного контроля смогут попасть в помещение по решению суда в течение двух недель. Этого времени, как считают законодатели, должно быть достаточно, чтобы успеть остановить опасный ремонт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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