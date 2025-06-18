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Новости

18 июня, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач-терапевт рассказала, когда нужно сбивать температуру

"Доктор 24": врач-терапевт рассказала, когда нужно сбивать температуру

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Дождь начался в некоторых районах Москвы

Вечером 17 июня в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с

О чем говорит пониженная температура тела? Почему 37 градусов может держаться несколько дней? Почему мужчины с трудом переносят даже малейшее повышение температуры? Когда это действительно опасно и есть ли люди, у которых она вообще не поднимается?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-терапевт объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации Мария Веселова.

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Программа: Доктор 24
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