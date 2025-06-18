"Доктор 24": врач-терапевт рассказала, когда нужно сбивать температуру

О чем говорит пониженная температура тела? Почему 37 градусов может держаться несколько дней? Почему мужчины с трудом переносят даже малейшее повышение температуры? Когда это действительно опасно и есть ли люди, у которых она вообще не поднимается?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-терапевт объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации Мария Веселова.