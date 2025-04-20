Эксперт рассказал, как выбрать вкусный сыр качотта

Сырный сомелье Александр Крупецков рассказал, на что обратить внимание при выборе сыра качотта. По его словам, изделие должно иметь круглую форму и тонкую нежную корочку. Цвет продукта обычно бледно-желтый.

В состав качественной качотты входят молоко, закваска, молокосвертывающий фермент и соль. Также производители могут добавлять различные специи, душистые травы, орехи, каперсы и трюфель.

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