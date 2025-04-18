Любители танцев собрались в Парке Горького вечером 18 апреля

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает кадры, которые присылают зрители. Непривычно теплая для середины апреля погода собрала этим вечером в столичном Парке Горького сотни любителей танцев. Ритмичная музыка и десятки пар кружились в разных танцах – от современных танго и бачаты до исторической кадрили.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.