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18 апреля, 23:15

Общество

Любители танцев собрались в Парке Горького вечером 18 апреля

Любители танцев собрались в Парке Горького вечером 18 апреля

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает кадры, которые присылают зрители. Непривычно теплая для середины апреля погода собрала этим вечером в столичном Парке Горького сотни любителей танцев. Ритмичная музыка и десятки пар кружились в разных танцах – от современных танго и бачаты до исторической кадрили.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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