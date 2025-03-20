Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 13:45

Общество

В России утвердят государственный стандарт шаурмы

В России утвердят государственный стандарт шаурмы

"Доктор 24": пульмонолог рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать одышка

"Это Москва. Общество": время покажет

До 10 градусов ожидается в Москве 21 марта

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 20 марта

Москва 24 запустила "Театральный опрос" ко Всемирному дню театра

Первый случай заболевания EVALI зарегистрирован в России

Собянин: результаты ЕГЭ доказывают качество знаний московских выпускников

Москвичам пообещали солнечную погоду 20 марта

Новости регионов: Сахалинскую область завалило снегом

Государственный стандарт шаурмы в России планируют утвердить до конца года. Об этом сообщили в Роскачестве. Новый стандарт будет регулировать как производство полуфабрикатов, так и приготовление готовой продукции.

Шаурму предлагают готовить из говядины, телятины или козлятины. В рецептуре допускается использование лука, пряностей и определенных соусов. Также будет утверждена форма нарезки мяса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика