В России утвердят государственный стандарт шаурмы

Государственный стандарт шаурмы в России планируют утвердить до конца года. Об этом сообщили в Роскачестве. Новый стандарт будет регулировать как производство полуфабрикатов, так и приготовление готовой продукции.

Шаурму предлагают готовить из говядины, телятины или козлятины. В рецептуре допускается использование лука, пряностей и определенных соусов. Также будет утверждена форма нарезки мяса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.