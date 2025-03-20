20 марта, 13:45Общество
В России утвердят государственный стандарт шаурмы
Государственный стандарт шаурмы в России планируют утвердить до конца года. Об этом сообщили в Роскачестве. Новый стандарт будет регулировать как производство полуфабрикатов, так и приготовление готовой продукции.
Шаурму предлагают готовить из говядины, телятины или козлятины. В рецептуре допускается использование лука, пряностей и определенных соусов. Также будет утверждена форма нарезки мяса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.