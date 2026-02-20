График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 февраля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 февраля

"Московский патруль": спасатели привезли блины и технику в Морозовскую больницу

"Московский патруль": Путин присвоил звания сотрудникам столичного главка

Коммунальщики круглосуточно убирают снег с улиц Москвы

"Новости дня": Собянин и Мантуров открыли производство новой модели "Москвича"

"Новости дня": в России ввели ГОСТ на бананы

Московский НПЗ провел профориентацию для старшеклассников в Капотне

Цифра дня: 80 сантиметров

Сугробы в Москве стали самыми высокими с середины XX века

До конца февраля циклонов в Москве не ожидается

Во время снегопада в Москве 36 экипажей ЦОДД дежурили круглосуточно. За два дня они вытащили из снега более 500 застрявших фур. Снегоуборочная техника работает во всех районах столицы. На улицах работает весь автопарк коммунальщиков – от тяжелых грейдеров до мини-погрузчиков.

Из-за погодных условий высок риск падения снега и наледи с крыш. По данным МЧС, с начала 2026 года в России зарегистрировано более 120 подобных случаев. При этом 60 из них произошли за последнюю неделю.

На заводе "Москвич" начали производство электрокаров, адаптированных под российский климат. Первые 100 автомобилей передадут в таксопарки – это покроет их спрос на машины с отечественной локализацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

