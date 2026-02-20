Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 февраля

Во время снегопада в Москве 36 экипажей ЦОДД дежурили круглосуточно. За два дня они вытащили из снега более 500 застрявших фур. Снегоуборочная техника работает во всех районах столицы. На улицах работает весь автопарк коммунальщиков – от тяжелых грейдеров до мини-погрузчиков.

Из-за погодных условий высок риск падения снега и наледи с крыш. По данным МЧС, с начала 2026 года в России зарегистрировано более 120 подобных случаев. При этом 60 из них произошли за последнюю неделю.

На заводе "Москвич" начали производство электрокаров, адаптированных под российский климат. Первые 100 автомобилей передадут в таксопарки – это покроет их спрос на машины с отечественной локализацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

