Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 12:15

Общество

Дети смогут выехать из России только по загранпаспорту с 20 января

Дети смогут выехать из России только по загранпаспорту с 20 января

Новая волна морозов накроет Москву 22 января

В соцсетях появился тренд "2026 – это новый 2016"

Контроль за подготовкой косметологов предложили ужесточить в России

20 января стало одним из самых теплых дней недели в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 20 января

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 20 января

Январь 2026 года в столице может войти в десятку самых холодных в XXI веке

Прогулка на морозе без перчаток может привести к обморожению и ампутации

Молодежь начала активно скупать недвижимость за полярным кругом

Дети теперь могут выехать из России только по загранпаспорту. Новые правила пересечения границы вступили в силу с 20 января, сообщили в МВД.

Это решение объясняется необходимостью обеспечения безопасности детей. При этом для подростков старше 14 лет и совершеннолетних поездки в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию остаются разрешены по внутреннему паспорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика