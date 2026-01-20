Дети смогут выехать из России только по загранпаспорту с 20 января

Дети теперь могут выехать из России только по загранпаспорту. Новые правила пересечения границы вступили в силу с 20 января, сообщили в МВД.

Это решение объясняется необходимостью обеспечения безопасности детей. При этом для подростков старше 14 лет и совершеннолетних поездки в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию остаются разрешены по внутреннему паспорту.

