В Минздраве напомнили, что просроченные лекарства опасны для здоровья и жизни человека. Некоторые из них по истечении времени становятся ядом.

Например, при долгом хранении антибиотиков образуются окисленные продукты. Они вызывают синдром Фанкони – потенциально смертельное заболевание с нарушением функции почек. В других случаях просроченные препараты просто теряют свои лечебные свойства и человек в критической ситуации не получает от них нужного эффекта.

