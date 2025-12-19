Торговые центры и онлайн-площадки Москвы перешли на авральный режим работы

Столичные торговые центры и онлайн-площадки перешли в режим авральной работы из-за наплыва покупателей в предновогодние дни. Согласно данным соцопросов, средний бюджет россиян на новогодние презенты в этом году составляет около 18 тысяч рублей, что на 5% больше, чем в прошлом.

В Москве эта сумма выше и достигает 22 тысяч рублей. В торговых центрах отмечают, что семейные походы по магазинам стали длиннее и теперь занимают до трех часов. Логистические и курьерские службы переживают пик заказов, который в этом году сместился на середину декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.