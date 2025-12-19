С марта 2026 года россияне начнут по-новому платить за ЖКУ

С марта 2026 года в России изменятся сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайняя дата для платежей сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Соответствующие поправки будут закреплены в Жилищном кодексе на федеральном уровне.

Как пояснили в Госдуме, нововведение призвано поддержать граждан, которые получают заработную плату 12-го или 15-го числа. Более поздний срок оплаты позволит им избежать просрочек и начисления пеней. Кроме того, коммунальные компании получат дополнительное время для точного расчета начислений.

