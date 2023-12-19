В Москве наградили победителей национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Церемония прошла в Манеже.

Всего было четыре номинации – "Перспектива", "Ученый года", "Инженерное решение" и "Прорыв". Лауреаты получили в качестве приза по 10 миллионов рублей. Как отметили организаторы, благодаря премии, ученые показали научные достижения, которые могут уже в ближайшее десятилетие изменить жизни миллионов людей.

Подробнее – на телеканале Москва 24.