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Общество

Москва побила рекорд по количеству выпавшего снега

Москва побила рекорд по количеству выпавшего снега

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Синоптики назвали декабрь 2022 года самым снежным за последние 80 лет

Москва побила рекорд по количеству выпавшего снега. Снегопад, который шел в выходные, 17–18 декабря, уже назвали самым сильным за 80 лет. Сугробы росли быстрее, чем их успевали убирать.

Из-за рыхлого снега, под которым быстро образовалась наледь, на магистралях образовались многокилометровые заторы. А в московских аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов. Из-за плохой видимости взлетать и садиться было рисковано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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