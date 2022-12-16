Эксперт спрогнозировал дальнейший рост курса доллара к рублю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наиболее вероятным сценарием динамики курса доллара к рублю на ближайшие месяцы является дальнейшее укрепление американской валюты, заявил старший аналитик компании "АльфаСтрахование-Жизнь" Александр Сидоров. Об этом сообщает RT.

"После введения потолка цен на российскую нефть с 5 декабря рубль находится под сильным давлением", – сказал он.

По словам Сидорова, доллар имеет хорошие шансы продолжить укрепление к рублю на фоне роста дисконта нефти Urals к Brent и сохранения дисбаланса на нефтяном рынке. По его мнению, к концу следующей недели курс доллара может вырасти до 65 рублей. Тем не менее эксперт допустил возможность локального укрепления российской валюты.

"Поддержку может оказать рост цены Brent, если рынок начнет отыгрывать фактор смягчения политики Китая по борьбе с коронавирусом", – добавил Сидоров.

Ранее экономист Николай Кульбак заявил, что доллар является крупнейшей мировой валютой, у которой в ближайшие 10 лет не будет конкурентов. Из этого можно сделать вывод, что он в период кризисов будет становиться только сильнее, добавил эксперт.



"Деньги 24": курсы доллара и евро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!