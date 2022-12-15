Аналитик предрек укрепление доллара во время кризисов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Доллар является крупнейшей мировой валютой, у которой в ближайшие 10 лет не будет конкурентов. Из этого можно сделать вывод, что он в период кризисов будет становиться только сильнее, сообщает телеканал "360" со ссылкой на экономиста Николая Кульбака.

Речь идет о том, что во время финансовых проблем в мире люди стараются приобрести доллары, объяснил аналитик. По его мнению, это и является фактором силы американской валюты.

Он подчеркнул, что во время кризисов так или иначе штормить может любую валюту. Однако утверждать, что доллар от этого может сильно пострадать, ни в коем случае нельзя. Кульбака заявил, что в целом предсказать будущее доллара достаточно сложно, ведь на него влияет множество факторов.

"Это зависит от того, насколько результативно скажутся санкции, насколько сильно будет падать потребительский спрос населения, как будет восстанавливаться импорт. Он восстановился, но, конечно же, не до конца", – поделился Кульбака.

Между тем финансовый аналитик Ян Арт заявил, что российская валюта станет сильнее в следующем году. По мнению эксперта, это случился, если вырастет спрос на нефть, а ФРС США повысит ставку на 50, а не 75%, что приведет к падению индекса доллара.

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